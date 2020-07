Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din transporturi au dat ordin de incepere pentru 70 de kilometri de autostrazi si drumuri nationale doar in primele cinci luni din acest an si au semnat contracte pentru proiectare si executie pentru inca aproape 70 de kilometri, a declarat, miercuri seara, ministerul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, sambata, la Suceava, ca in acest an vor fi demarate lucrari de infrastructura la peste 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, in toata tara. ''In primul rand, ne-am propus sa nu inchidem niciun santier si acest lucru…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode potrivit Agerpres. "Nu numai…

- Autoritatile au demarat procedurile de contestatie in anulare la hotararea Curtii Internationale de Arbitraj de la Paris care ii da dreptate constructorului italian Salini Impregilo in privinta rezilierii contractului pentru executia sectiunii "cu ursi" a lotului 2 din autostrada Lugoj-Deva si stabileste…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, si Karoline Edtstadler, ministrul Afacerilor Europene din Austria, au discutat, luni, situatia ingrijitorilor sociali in contextul restrictiilor generate de pandemia Covid-19. Cei doi ministri au agreat realizarea, cat de curand…