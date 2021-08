Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a fost semnat un nou contract dintre Compania de drumuri și proiectantul care va realiza completarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic de detaliu pentru 48 de km intre Sibiu și Brașov. „In aceasta dimineața am…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta lansarea licitatiei pentru drumul ce face legatura intre uzina Ford si DX12 Craiova-Pitesti, ofertele putand fi depuse pana pe 8 septembrie 2021. "Drumul de legatura dintre uzina si DX12 Craiova-Pitesti: licitatie lansata! Inca o veste imbucuratoare…

- ”6 companii au depus oferte la licitatia care vizeaza lucrarile de largire la 4 benzi a centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, intre autostrada A1 si DN5. Este inca unul dintre proiectele din pachetul mare de 1,7 mld euro (“Orbitalele Bucurestiului”) la a carui finantare am lucrat inca din anul 2016”,…

- ”P este 100% absorbtie din fondurile de intretinere a infrastructurii rutiere, pentru primele 6 luni din 2021. Compania de drumuri a folosit 60% din totalul fondurilor alocate pe anul 2021 pentru intretinerea infrastructurii rutiere, doar in primele 6 luni ale anului. Astfel, din cele 617 milioane alocate…

- Taxele pentru podurile Cernavoda – Fetești și Vadu Oii - Giurgeni ar putea fi eliminate, daca un proiect de lege aprobat de Comisia de Transporturi a Camera Deputaților trece de votul plenului, care este decizional. Proiectul este inițiat de deputatul PNL Bogdan Huțuca. Ministrul Transporturilor, Catalin…

- ”Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie, la trenul Gara de Nord-Otopeni, in ultima saptamana. E o crestere semnificativa si vine in contextul unei reveniri a traficului de pasageri pe Aeroportul Henri Coanda – 17000 pasageri/zi, media ultimei saptamani. Suntem inca departe de…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat vineri lansarea licitatiei pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej, durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate fiind de 18 luni. "A fost lansata licitatia pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej. Durata contractului pentru…

- Ministrul Transportutilor, Catalin Drula, a fost intrebat, marti seara, la TVR, daca mai multe autostrazi ar reduce numarul de accidente si a afirmat: ”Da, absolut si asta e ceva ce vedem deja. Autostrada Bucuresti – Contanta, pe care o stiu toti romanii, ca poate au mers pe ea la mare, in trecut, inainte…