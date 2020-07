Ministrul transporturilor anunță contracte noi pentru alţi 420 km de drumuri Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, la Focsani, ca niciun santier pe infrastructura de transport nu a fost inchis in perioada pandemiei. Astfel, pana la sfarșitul anului, se vor semna contracte noi pentru alti 420 km de de autostrazi, drum expres sau variante ocolitoare. “In primul rand ne-am propus sa mentinem toate santierele deschise. […] The post Ministrul transporturilor anunța contracte noi pentru alti 420 km de drumuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- In urmatorii 10 ani, in fiecare an 2% din Produsul Intern Brut (PIB) va merge, in medie, catre investiții in infratructura de transport, a anunțat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in cadrul unei conferințe in care a prezentat strategia Guvernului Orban pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode a anunțat, marți, pe șantierul Drumului Expres Pitești-Craiova, ca reprezentanții CNAIR au desemnat consorțiul controlat de Dorinel Umbrarescu drept caștigator și pe tronsonul 4. „De astazi incepand și tronsonul 3 și tronsonul 4 au intrat in linie dreapta. Colegii…

