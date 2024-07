Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Romania și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria au semnat un memorandum pentru restabilirea legaturii feroviare intre Timișoara și Szeged. Memorandumul a fost aprobat joi de Guvern. Guvernul a aprobat joi memorandumul semnat intre…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca s-au semnat contractele pentru a incepe licitațiile pentru a realiza doua tronsoane de cale ferata ruta Craiova-Drobeta Turnu Severin - Caransebeș.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a tras un semnal de alarma, vineri, la Timisoara, in privinta lipsei unor centre socio-medicale pentru pacientii cu boli psihice, in special pentru copii. Rafila a precizat ca in noul Program Operational pentru Sanatate vor fi dezvoltate astfel de centre.

- Romania a cucerit in premiera o medalie de aur in proba masculina de dublu vasle la Campionatele Europene de canotaj, duminica, la Szeged (Ungaria). Cei doi performeri sunt Andrei-Sebastian Cornea si Marian Enache! Romanii au fost cronometrati cu timpul de 06 min 44 sec 55/100, fiind urmati la distanta…

- Campioanele olimpice en titre la dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis, au obtinut, de aceasta data, medaliile de bronz, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria). Bodnar si Radis, care nu mai pierdusera o cursa pentru medalii de mai multi ani, au fost cronometrate…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de dublu vasle, categorie usoara, prin Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria). Este un titlu pe care campioanele noastre il așteapta de opt ani. Romancele erau campioane mondiale, insa din…