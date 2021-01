Ministrul Transporturilor anunţă că ministerul este pregătit să semneze contractul pentru studiul de fezabilitate al autostrăzii Ploieşti-Braşov "Au trecut 16 ani de promisiuni, dar de lucruri concrete in a face un pas inainte, in a pregati proiectul tehnic. (...) In astia 16 ani in care a mers greu nu s-a intamplat nimic. Saptamana viitoare ar trebui sa semnam sau, in fine, s-au trimis documentele catre firma care a castigat licitatia pentru proiectul tehnic al acestei autostrazi de la Ploiesti la Brasov. Asa cum a fost lansat inainte de mandatul meu caietul de sarcini, este doi ani cred studiul de fezabilitate si sase luni proiectul tehnic. Ceea ce vreau sa fac este ca pe zonele usoare si pe zonele critice sa conving firma sa ne livreze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

