Stiri pe aceeasi tema

- “Sens giratoriu modern la Otopeni, pe Centura Bucuresti. Veste buna pe final de saptamana – tocmai ce a fost emisa autorizatia de construire pentru o solutie pe care am propus-o anul acesta si iata ca o implementam rapid, atat de necesara pentru fluidizarea circulatiei pe soseaua de centura a Bucurestiului,…

- Elicopterul carea a aterizat fortat in Piata Charles de Gaulle a avut probleme la cutia de viteze si se putea prabusi in cateva secunde. Ancheta a scos la iveala ca, fara un echipaj foarte bine pregatit, astazi am fi vorbit despre o catastrofa de proportii, potrivit Adevarul.ro. Aterizarea fortata in…

- Compania de constructii Bog’Art a anuntat miercuri ca a demarat dezvoltarea Art City, un proiect rezidential de lux in nordul Bucurestiului, in valoare de 20 de milioane de euro. Proiectul imobiliar cuprinde 141 de apartamente, 500 de metri patrati de spatii comerciale si 180 de locuri de parcare,…

- Bucurestenii sunt foarte nemultumiti de Nicusor Dan. Sondaj devastator. Practic, in Capitala exista 59% dintre bucuresteni care sunt nemultumiti de activitatea edilului. De asemenea, nici activitatea primarilor care se ocupa de de sectoare nu i-a mulțumit pe locuitorii Bucurestiului. Iata cum au considerat…

- La pas sau cu bicicleta prin centrul Bucureștiului. Zona se va inchide circulației rutiere in weekend-uri, incepand de sambata, 29 mai. Concret, sambata și duminica, intre orele 11:00 și 22:00, te vei putea plimba pe jos, fara probleme, de la Gradina Kiseleff pana la Dambovița și de la Gradina Icoanei…

- ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, realizate de pasionatul de infrastructura ”, scrie ministrul pe Facebook. Drula s-a referit la drumul expres Craiova – Pitesti joi, la Videoconferinta News.ro RoInvest. “Noi ne concentram ca proiectele…

- Compania de Drumuri baga aproape 440 de milioane de lei in realizarea a patru pasaje acolo unde Centura Capitalei intalnește importante drumuri locale. Singurul proiect care va fi, insa, gata anul acesta este pasajul Mogoșoaia. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, declara recent ca lucrarile vor…