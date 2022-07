”A fost emis Ordinul de Incepere pentru construirea primilor 28,35 de kilometri ai A7 (sectiunea din Muntenia)! Lotul 2 (Mizil -Pietroasele) al sectiunii de Autostrada Ploiesti-Buzau va intra in executie in mai putin de o luna (11 august 2022)”, anunta, marti seara, Sorin Grindeanu, intr-o postare pe Facebook. Ministrul a precizat ca Asocierea romano-bulgara SC CONI SRL-TRACE GROUP HOLD are la dispozitie 20 de luni si peste 1,24 de miliarde de lei (fara TVA) pentru a construi acest lot, care include 20 de poduri. Potrivit lui Grindeanu, Lotul Mizil-Pietroasele este primul din cele 13 loturi…