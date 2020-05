Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, in direct la Digi24, ca in acest an aproximativ 80 de kilometri de autostrada vor fi dați in folosința. Ministrul a enumerat șantierele unde lucrarile sunt aproape de finalizare și a vorbit despre proiectele de infrastructura care vor fi incepute in…

- Barbatul incatușat de poliție, in Capitala, dupa ce a devenit recalcitrant și s-a opus legitimarii, in urma refuzului de fi termoscanat la intrarea intr-un magazin, a povestit ce s-a intamplat in timpul acelui incident. Intr-o marturie video postata pe un canal de Youtube, barbatul povestește, alaturi…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. „Nu numai ca santierele nu s-au…

- Foarte multe persoane au sesizat ca, de la inceputul starii de alerta, temperaturile afisate in urma controlului facut la intrarea in institutii sau magazine, cu termoscanere, nu reprezinta tocmai temperatura reala și normala a corpului uman, existand multe cazuri in care aceasta indica o valoare de…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a discutat la telefon cu profesorul Virgil Paunescu, directorul Centrului de Cercetari OncoGen, unde este in lucru un posibil vaccin anti-COVID-19, se arata intr-un comunicat al Ambasadei Marii Britanii la București. Oficialul britanic a spus ca…

- Fiecare transport public in parte – metroul, autobuzul, microbuzul, trenul – va avea propriile masuri de siguranța, dupa data de 15 mai, a declarat Lucian Bode, ministrul Tranporturilor. In privința metroului, Bode a subliniat ca trenurile vor circula la capacitate maxima, astfel incat timpii de așteptare…

- Șeful Corpului de control al Ministerului Sanatații, Constantin Dina a fost depistat pozitiv cu coronavirus, potrivit antena3.ro. Oficialul este cel care l-a insoțit pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Suceava și la alte spitale din țara, pentru evaluarea situației. De altfel, ministerul a anunțat…

