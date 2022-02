Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca 11 operatori economici au depus oferte la procedura de licitație deschisa pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare pe secțiunile Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr. D (lotul 3) și Ronaț Triaj Gr. D - Arad (lotul…

- Marți dupa-masa, in jurul orei 16, polițiștii Orașului Chișineu-Criș au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar in localitatea Nadab, județul Arad. Din cercetari a reieșit ca o femeie de 22 de ani, din localitatea Nadab, care conducea un autoturism pe D.N.79, a intrat in coliziune cu…

- Un numar de șapte oferte au fost depuse pentru modernizarea tronsonului de cale ferata Caransebes – Lugoj – Timisoara, cuprins in cel mai mare proiect feroviar inclus in cadrul PNRR, reabilitarea liniei de tren Caransebes – Arad, in lungime de 155 kilometri, estimata la 1,3 miliarde de euro. La final,…

- Linia Oravita-Anina supranumita “Semeringul banatean” nu se mai inchide in timpul saptamanii, asa cum era programat prin noul Mers al Trenurilor, a anuntat azi, la Timisoara, ministrul Sorin Grindeanu.

- Cu excepția discuțiilor oficiale de la Prefectura Timiș, alaturi de Sorin Grindeanu la toate ieșirile de pe teren efectuate de ministru in Timișoara s-a aflat Culița Chiș, fostul șef din primaria orașului. El i-a oferit peste tot informații lui Grindeanu, a vorbit, a prezentat situația de fapt. Sorin…