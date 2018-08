Stiri pe aceeasi tema

- Asocierea BRASIG Strabag-Swietelsky a fost desemnata castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, aflate pe sectiunea Brasov - Sighisoara, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia trenurilor de calatori cu viteza…

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a anuntat miercuri ca circulatia feroviara intre Sighisoara si Danes se va desfasura pe firul II modernizat al variantei de traseu nou-construita pe intervalul de statii Sighisoara – Atel.

- ♦ In 2018 compania din Brasov mizeaza pe o stabilizare a veniturilor la nivelul din 2017, afirma Lucian Peticila. Scaderea abrupta a cifrei de afa­ceri a companiei Visual Fan (Allview) din Bra­sov, de la 306 mil. lei in 2016 la 157 mil. lei in 2017, a fost provo­ca­ta in principal…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat recent ca de vina pentru ritmul lent in care se fac autostrazile din Romania ar fi constructorii. Daca acestia ar veni cu utilaje bune si ar plati oameni care sa se tina de treaba, poate ar reusi si tara noastra sa isi termine la timp soselele, a mai…

- "In data de 5 iulie 2018 am luat act despre decizia CNCF CFR SA de a atribui licitatia pentru modernizarea subsectiunilor Brasov – Apata si Cata – Sighisoara catre Asocierea Brasig, formata din Strabag-Swietelsky. Desi Consortiul din care facem parte (Asocierea Railworks formata din Alstom, Aktor,…

- Grupul industrial francez Alstom ia in calcul sa conteste licitatia organizata de CFR pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata – Sighisoara, contract de 3,14 miliarde lei fara TVA. Reprezentantii Alstom au reactionat vineri si spun ca CFR a decis atribuirea acestui contract catre asocierea…

- In timp ce americanii de la Bell discuta cu Armata pentru a produce și a vinde in Romania elicoptere de atac, iar francezii de la Airbus propun Romaniei elicoptere militare produse la fabrica din Brașov, compania americana Sikorski, deținuta de Lockheed Martin, intra și ea in competiție și propune celebrul…