- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat miercuri seara ca s-a infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al Guvernului Orban care a contactat boala, dupa ce, la inceputul saptamanii și ministrul Economiei, Virgil Popescu, fusese depistat pozitiv cu Covid-19. “In urma unor analize periodice…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, sustine ca în timp ce toate statele si-au sprijinit operatorii aerieni, fie ei de stat sau privati, parlamentarii din Senat au pus piedica demersului Executivului de a ajuta compania privata româneasca Blue Air, scrie…

- Compania TPF Inginerie SRL a castigat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru constructia nodului rutier Comarnic Nord cu o oferta de aproximativ 1,369 milioane de lei, fara TVA, a anuntat marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Comisia Europeana a aprobat proiectul pentru soseaua de centura a Bacaului, in valoare de aproape 1 miliard de lei, a anuntat luni, pe Facebook, Lucian Bode, ministrul Transporturilor. „Comisia Europeana – CE a aprobat, astazi, 26 Octombrie 2020, proiectul major de infrastructura rutiera „Varianta de…

- Timpii de asteptare in statii pe magistrala de metrou Drumul Taberei sunt in prezent de 6 minute, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la postul public de televiziune. "Noi acolo avem 6 trenuri. Am alocat 10 trenuri din cele 82 de…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a inmanat, marti, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Vidra - Bragadiru al Centurii de Sud a Bucurestiului si a anuntat inceperea efectiva a lucrarilor pe acest tronson, informeaza Agerpres."Astazi incep efectiv…