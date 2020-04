Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul care executa lucrarile la centura municipiului Satu Mare isi respecta graficul de lucrari, chiar daca pana in prezent au existat unele disfunctionalitati, fapt ce ma convinge ca proiectul va fi finalizat in termen, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Obiectivul,…

- Astazi prezentam o noua firma, la rubrica Jurnal de antreprenor . SPIACT Craiova activeaza in domeniul automatizarilor feroviare. Activitatea firmei se desfașoara pe doua paliere. Pe de o parte, produce echipamente de dirijare și urmarire a trenurilor, utilizate in siguranța ferioviara. Pe de alta parte,…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineața pe DN1A (centura municipiului Sacele), in care au fost implicate trei autovehicule. „In urma impactului au rezultat doar pagube materiale. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0”, a…

- Centura de Sud este cu siguranta una dintre cele mai asteptate investitii de catre timisoreni. Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra a fost la Bucuresti, si vine cu vesti bune despre noul obiectiv. Si anume, a fost obținut ultimul aviz necesar demararii lucrarilor. Președintele CJT spune…

- S-a ajuns la ultimul aviz pentru centura de ocolire a Timișoarei pe partea de Sud a orașului. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, se afla la București, unde se da ultimul aviz pentru centura de ocolire a Timișoarei in ceea ce privește demararea construcției. Centura de Sud leaga ieșirea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca in noiembrie si decembrie 2019 Guvernul a alocat 76,7 milioane lei pentru tronsoanele 1 si 2 din drumul expres Craiova – Pitesti. ”Sunt evolutii foarte bune pe tronsonul 2, in noiembrie am semnat toate ordinele de incepere pe toate cele 22 de sectiuni…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca in unele zone din tara formatiunea sa ar putea sustine "candidati comuni" la primarii sau consilii judetene, dand exemplul municipiului Satu Mare unde la votul dintr-un tur ar fi favorit candidatul UDMR.…

- Pas important facut de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru realizarea centurii de sud a Timișoarei. CNAIR a semnat, ieri, contractul „Supervizarea proiectarii și execuției Variantei de ocolire Timișoara Sud” cu Asocierea Ventra Project Management SRL – Utiber Kozuti Beruhazo…