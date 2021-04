Ministrul Transporturilor: Am adoptat hotărârea pentru ultimele exproprieri din judeţul Sălaj pentru Autostrada Transilvania “Astazi, in sedinta Executivului am adoptat hotararea pentru ultimele exproprieri de culoar necesar in judetul Salaj pentru Autostrada Transilvania. Este vorba de sectorul dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau (lung de 13,5 km, in valoare de 384 milioane de lei). Antreprenorul a depus deja proiectul pentru autorizarea lucrarilor, iar in urmatoarele saptamani vom emite autorizatia de construire si vor incepe lucrarile (18 luni – termen de executie)”, a scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook. El a mai spus ca si pe alte sectoare ale acestei autostrazi, dintre Cluj si Oradea, sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

