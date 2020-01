Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a criticat in termeni duri modul in care se desfasoara activitatea si serviciile de care au parte calatorii in Aeroportul Otopeni, el spunand ca in spatele jetoanelor folosite in parcare se afla evaziune fiscala, ca pasagerii nu au carucioare pentru a-si transporta…

- Ministrul Transporturilor da un nou termen de finalizare pentru Magistrala 5. Cand va circula metroul in Drumul Taberei Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei are ca ultim termen asumat iunie 2020. Ministerul Transporturilor a anunţat miercuri,…

- Lucian Bode (45 de ani), Ministrul Transporturilor, s-a intalnit zilele trecute cu miliardarul Ion Țiriac (80 de ani) pentru a discuta despre lucrarile la calea ferata ce va lega Gara de Nord de Aeroportul Otopeni. Conform site-ului clubferoviar. ...

- ”Rumanul” a obținut promisiunea unei stații de tren la patinoar București, 13 ianuarie 2020 — Ion Țiriac impreuna cu reprezentanții Fundației Ion Țiriac s-a intalnit, joi, 9 ianuarie, cu Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, cu reprezentanții CFR și cu cei ai constructorului, in marja vizitei efectuate…

- Legatura feroviara Gara de Nord – Aeroportul Otopeni trebuie terminata pâna în mai, chiar daca termenul din contract este septembrie, dupa terminarea Campionatului European de Fotbal, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, citat de Mediafax. Reamintim ca se lucreaza…

- Pasagerii unei curse Fly Dubai au petrecut revelionul in Aeroportul Otopeni. Aeronava, al carei zbor a fost amanat din motive tehnice in cursul zilei de luni, a decolat marti seara la 21:45, dar s-a intors din nou la sol, potrivit unor surse din CNAB,...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, acuza, intr-un comunicat de presa, ca președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, membru PSD, ar fi acordat unor apropiați ai sai contracte fara licitație in valoare de 81 milioane de euro.Liderul PSD nu a stat mult pana sa vina cu replica.…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a discutat, vineri, cu reprezentantii companiei Dacia despre stadiul proiectelor de infrastructura necesare pentru dezvoltarea atat a...