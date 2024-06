Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de cod galben de viituri, in intervalul 3.06 ora 15.00 – 4.06 ora 12.00.Hidrologii au emis luni o avertizare Cod galben de inundații valabila pana marți in 13 județe din țara. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice:…

- Centrele de Relații cu Utilizatorii ale Distribuție Energie Electrica Romania – DEER nu vor avea program de lucru cu publicul in datele de 03 și 06 mai 2024, zile nelucratoare la nivel național, dar și in 07 mai, zi libera pentru angajații companiei. Activitatea va fi reluata in data de 08 mai 2024,…

- In perioada 19-21 aprilie se va desfasura in Olimpiada satelor despre care va transmit urmatoarele informatii: OLIMPIADA SATELOR DIN TRANSILVANIA 2024, EDITIA A IX-A JUDETE PARTICIPANTE: BIHOR, BISTRITA-NASAUD, BRASOV, CLUJ, MARAMURES, ...

- Guvernul a decis sa elibereze din funcție 14 prefecți și 11 subprefecți din București și din mai multe județe, in paralel cu numirea altora noi pentru a le lua locul. „La capitolul eliberari din functie este vorba de 14 prefecti si de 11 subprefecti, iar la capitolul numiri 14 prefecti si sapte subprefecti.…

- Meteorologii au emis avertizari Cod galben și Cod portocaliu de vant puternic, valabile in intreaga țara pana marți seara. O avertizare Cod galben, valabila de luni de la ora 20.00 pana marți la ora 8.00 vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Sibiu,…

- Sunt in continuare discutii pe candidati, dar si pe alesii locali, care - in continuare - trec de la un partid la altul. Stim ca zilele trecute liderii PSD si PNL au ajuns la o intelegere secreta prin care au stabilit ca exodul se va opri. Cu toate astea, in teritoriu lucrurile stau cu totul altfel.…

- Investitia in terminalul intermodal de la Decea, in comuna Miraslau din judetul Alba, a fost realizata de compania DP World cu sediul in Dubai. Pe un teren pus la dispozitie de administratia locala din Miraslau, la 10 kilometri de Aiud, aproape de nodul rutier al autostrazii A 10 Sebes – Turda si de…

- Astazi, incepand cu ora 12:00, in fața sediului APA CTTA Alba, va avea loc o acțiune de protest fața de tarifele practicate pentru serviciile de apa potabila și canalizare, fața de managementul dezastruos al companiei publice, transformata intr-o firma de casa a PNL, fața de indiferența cu care Ion…