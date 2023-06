Stiri pe aceeasi tema

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca podul suspendat peste Dunare de la Braila nu va mai fi inaugurat pe 27 iunie 2023, așa cum a anunțat inițial. Oficialul va merge vineri, 23 iunie 2023, in inspecție la pod.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avansat, recent, un nou termen pentru inaugurarea podului suspendat peste Dunare, de la Braila. Este vorba despre data de 27 iunie, in contextul in care, potrivit lui Grindeanu, "la podul suspendat suntem la 95-, drumurile sunt peste 70-75- pe tot contractul".…

- Podul peste Dunare, de la Braila va fi inaugurat pe 27 iunie. Reprezentanții constructorului italian lucreaza la partea structurala, iluminare și monitorizare, iar intr-o luna, romanii vor putea sa foloseasca podul pentru a ajunge la Tulcea.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca taxa de la Fetesti va fi suspendata pana la finalizarea lucrarilor la podul peste bratul Borcea, precizand ca cestea ar putea fi incheiate pana la inceputul lunii august.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca vrea suspendarea taxei de la Fetesti pana la finalizarea lucrarilor la podul peste bratul Borcea. Sorin Grindeanu precizat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca doreste suspendarea acestei taxe deoarece circulatia in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri ca podul peste Dunare de la Braila va fi inaugurat la sfarșitul lunii iunie. La inauguare va fi invitat și ministrul italian al Transporturilor.

- Prezent, joi dupa-amiaza, pe santierul lotului 2 al autostrazii A7, Sorin Grindeanu a declarat ca ”lucrurile incep sa se vada” in ceea ce priveste acest proiect. Ministrul a explicat ca pe primul lot al autostrazii lucrarile sunt realizate in proportie de 9-10%, in timp ce pe lotul al doilea, unde…