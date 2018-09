Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Compania Aeroporturi Bucuresti pentru a verifica modul in care au fost respectate procedurile in cazul aterizarii aeronavei presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Premierul Viorica Dancila a solicitat Secretariatului General al Guvernului un raport amanunțit cu privire la modul in care Protocolul Guvernului a pregatit și organizat intrevederea stabilita pentru luni, 17 septembrie 2018, intre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-ministrul…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public in legatura cu organizarea intalnirii programate pentru luni intre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, Biroul de presa al Guvernului face noi precizari."Premierul Viorica Dancila a…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis marti Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroportul din Baneasa, pentru a verifica daca expertii institutiei au respectat procedurile in cazul aterizarii avionului presedintelui Comisiei Europene,…

- Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Compania Aeroporturi Bucuresti pentru a verifica modul in care au fost respectate procedurile in cazul aterizarii aeronavei presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au declarat reprezentantii ministerului pentru MEDIAFAX.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis marti Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroportul din Baneasa, pentru a verifica daca expertii institutiei au respectat procedurile in cazul aterizarii avionului presedintelui Comisiei Europene,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis marti Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroportul din Baneasa, pentru a verifica daca expertii institutiei au respectat procedurile in cazul aterizarii avionului presedintelui Comisiei Europene,…

- Premierul Viorica Dancila s-a deplasat marti de la Palatul Victoria la Aeroportul Baneasa, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se afla in Romania pentru a participa la Summit-ul Initiativei Celor 3 Mari, potrivit unor surse oficiale. Premierul…