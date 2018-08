Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a aprobat proiectul care interzice inmatricularea mașinilor cu volan pe dreapta importate din afara UE. In plus, actualii proprietari vor fi obligați sa schimbe postul de conducere la orice modificare a Carții de Identitate.(CITEȘTE ȘI: FAMILIA GEOANA, VACANȚA DE PESTE 100.000…

