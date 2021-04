Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a respins proiectul Planului Național de Redresare și Reziliența, propus de Guvernul Romaniei. Potrivit informațiilor g4media.ro, Bruxelles-ul ar fi obiectat puternic fața de Fondul de reziliența pentru localitați, una dintre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, luni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta nu a fost respins de Comisia Europeana, iar specialistii lucreaza la detaliile cerute, mentionand ca pentru Romania infrastructura care gestioneaza apa este esentiala si este "oportun" ca o parte…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care Romania ar urma sa acceseze 30 de miliarde de euro pentru dezvoltare, este discutat din nou astazi la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis cu responsabilii guvernamentali pentru acest proiect. Sunt necesare modificari dupa ce, la negocierile…

- "Planul Național de Redresare și Reziliența este in lucru, in plin proces de consultari cu Comisia Europeana. Nu este un document final, acum, cel pe care realizam consultarile și nu este trimis oficial la Bruxelles. De aceea, toate modificarile și observațiile pe care le primim in aceasta perioada…

- Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, atrage atentia asupra faptului ca pentru statele cu o rata scazuta de absorbtie a fondurilor europene, printre care se afla si Romania, accesarea fondurilor pentru redresare si rezilienta alocate de Comisia Europeana pentru a atenua efectele crizei…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut astazi, din nou, premierului Florin Cițu și Ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, sa includa in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) intregul traseu al autostrazii A7, de la Ploiești pana la Siret și nu doar…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni, deoarece Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența. Ioan Stan a precizat ca deși Consiliul Fiscal este condus de un apropiat al PNL-ului, se poate constatata…

- Autoritatile din Romania se afla in dialog permanent cu Comisia Europeana pentru finalizarea Planului National de Redresare si Rezilienta, o sansa unica pentru Romania, care are la dispozitie 14,2 miliarde de euro din fonduri nerambursabile pentru reforme structurale si investitii, potrivit ministrului…