- Romania ar putea inregistra o crestere economica puternica in acest an, de aproximativ 4%, dar impactul razboiului din Ucraina va afecta aceasta crestere, a declarat comisarul european responsabil pentru Economie, Paolo Gentiloni.

- Agenții imobiliari (direct interesați de creșterea prețurilor) spun ca razboiul din Ucraina duce la creșterea prețului locuințelor.In cea de-a doua luna a anului, in Cluj au fost incheiate peste 3.000 de tranzactii imobiliare, fata de doar 1.935 tranzactii in ianuarie, ceea ce reprezinta o crestere…

- Cresterea economica a Romaniei estimata pentru acest an este situata intre 2% si 2,5%, fata de 4% in urma cu trei saptamani, inainte de inceperea conflictului din Ucraina, a declarat marti Mihai Purcarea, membru al board-ului CFA Society Romania.

- Parlamentul din Kosovo a aprobat joi o rezolutie prin cere guvernului sa inceapa negocierile pentru aderarea la NATO in urma invaziei ruse din Ucraina, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- De la inceperea razboiului in Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis marti ca toti cetatenii ucraineni circula GRATUIT cu trenurile CFR pe o perioada nedeterminata, avand in vedere situatia din Ucraina .Iata anuntul integral transmis de Sorin Grindeanu pe Facebook Pentru a clarifica actiunile ministerului si ale…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca a crescut traficul de marfuri in Portul Constanta cu 6-7.000 de containere in plus zi, mentionand ca tot ce ar fi trebuit sa ajunga in porturi din Ucraina de la Marea Neagra soseste in Romania.

- In urma cu cateva zile a fost declanșat un razboi in Ucraina, iar acest lucru deja afecteaza și marii producatori de automobile. Ca urmare a invaziei și a incetarii furnizarii de piese din Ucraina, Grupul Volkswagen este nevoit sa opreasca, timp de mai multe zile, producția la doua fabrici importante…