- Ucraina va putea efectua mai multe atacuri asupra navelor rusești, a declarat pentru Reuters un ministru ucrainean care a jucat un rol cheie in construirea industriei de drone din țara. „Vor fi mai multe drone, mai multe atacuri și mai puține nave rusești. Asta este sigur”, a declarat ministrul pentru…

- Navele britanice de razboi și aeronavele de patrulare au urmarit o serie de nave rusești in apropierea apelor Regatului Unit care efectua „o operațiune de monitorizare concertata”, a anunțat joi Marina Regala, relateaza Reuters.Mișcarea navelor rusește a fost monitorizata prin Canalul Manecii, Marea…

- In regiunea Donețk, trupele ucrainene desfașoara atacuri pentru a patrunde in liniile defensive rusești. Luptele intense au loc in zona comunei Velika Novosilka, potrivit oficialului pro-rus Vladimir Rogov și surselor citate de Reuters și CNN. Aceste acțiuni au ca scop ocuparea unor noi poziții in direcția…

- Unitațile antiaeriene au doborat mai multe drone care au atacat capitala ucraineana Kiev, miercuri dimineața, iar resturi de drone au cazut in trei districte, dar nu au provocat raniți, au declarat primarul Vitali Klitschko și oficiali militari, citați de Reuters. Klitschko a scris pe Telegram ca resturi…

- Casa Alba a precizat ca nu sustine atacuri in interiorul Rusiei, declaratie ce survine dupa ce doua drone din Ucraina au lovit luni cladiri in Moscova, relateaza marti Reuters."Ca o chestiune generala, nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine…

- Ucraina a avertizat joi ca incepand de vineri va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara a Moscovei pentru navele…

- FMI lucreaza la o platforma pentru monedele digitale ale bancilor centrale.Fondul Monetar International (FMI) lucreaza la o platforma pentru monedele digitale ale bancilor centrale (CDBC), care sa permita tranzactii intre tari, a declarat luni directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite…