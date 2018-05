Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, pe pagina sa de Facebook, o hotarare a Curtii Supreme din Danemarca privind faptul ca Romania poate fi inlaturata de pe lista tarilor cu probleme in domeniul drepturilor omului in legatura cu spatiile oferite detinutilor. "Curtea Suprema din Danemarca a decis…

- Audiere parlamentara reprogramata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca audierea sa în Parlament pe tema Raportului GRECO, care ar fi trebuit sa aiba loc joi, a fost reprogramata pentru data de 9 mai. "În cursul zilei de ieri, la orele 17,10, am fost anuntat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca premierul Viorica Dancila a semnat in fata sa sesizarea catre Curtea Constitutionala privind refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, iar documentul va ajunge astazi la CCR, informeaza...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la protocolul dintre SRI si Ministerul Public, ca "trebuie de vazut in ce masura aplicarea protocolului a permis ingerinte in drepturi si libertati fundamentale" si "daca si in ce masura, prin incheierea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca Guvernul a adoptat o hotarare prin care instantele de judecata primesc dreptul de administrare a imobilelor in care isi desfasoara activitatea. "In sedinta din data de 21 martie 2018, a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care instantele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, într-o postare pe Facebook, ca "procedura de evaluare a procurorilor de rang înalt se realizeaza în baza legii si nu a regulamentului CSM, în masura în care acesta

- Ministrul Justitiei dezvaluie, prin publicarea pe pagina sa de Facebook a unui comunicat de presa, ce a vorbit cu reprezentantii Institutului de la Siracusa, in prima intalnire oficiala de dupa anuntul cu privire la cererea de revocare a sefei DNA.Vezi si: Laura Codruța Kovesi nu va pleca,…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu delegația GRECO. Ministrul Justiției a anunțat, sambata, faptul ca a avut o intrevedere cu echipa de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) pentru a discuta despre legile justiției. Ministrul Justiției a facut acest anunț, sambata, pe Facebook. „In…