- La distanța de o ora de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in cazul morții fostului judecator Stan Mustața și a apelului facut catre liderii politici din Romania, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a luar primele masuri.

- Decesul fostului judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a dus la declansarea mai multor investigatii. Ministrul Justitiei insusi ar fi cerut sa se faca verificari in acest caz, la trei penitenciare – Rahova, Giurgiu si Jilava, din cate anunta Antena3. Anterior, in cursul acestei zile se aflase dinspre…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta inceperea unei anchete interne la Penitenciarul Jilava, dupa moartea fostului judecator Stan Mustata, aflat in detentie pentru luare de...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dispus joi controale la trei penitenciare dupa moartea fostului judecator Stan Mustața, anunța Antena3.Este vorba despre penitenciarele Jilava, Rahova și Giurgiu pentru a vedea cum a fost manageriata situația in cazul fostului judecator Stan Mustața.…

- Informații de ultima ora. Autoritațile fac ancheta in trei peniteciare dupa moartea judecatorului Stan Mustața."Se fac cercetari in Penitenciarul Rahova, cel de la Giurgiu si Penitenciarul Jilava. In plus, procurorii au fost sesizati si ei dupa ce Stan Mustata a murit pe patul de spital in…

- Fostul judecator Stan Mustata, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a murit, miercuri, la Spitalul 'Carol Davila', in urma unui infarct miocardic, a declarat, joi, pentru AGERPRES, avocata lui, Lorette Luca, care a precizat ca va face plangere penala impotriva conducerii Penitenciarului Jilava…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat marti ca pregateste o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

