- Tudorel Toader solicita valorificarea fortei de munca din penitenciare. Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri, ca a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa-i comunice o serie de date privind posibilitatile de valorificare a fortei de munca in cazul detinutilor. „In vederea unei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca si-a propus ”valorificarea fortei de munca din penitenciare” si a cerut Administratiai Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa comunice numarul detinutilor apti de munca, disponibilitatea acestora de a lucra in afara penitenciarelor si domeniile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca mutarea catorva sute de detinuti de la inchisoarea din Iasi la alte unitati face parte dintr-un plan de redistribuire, la respectivul penitenciar urmand sa fie facute lucrari de modernizare. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/ministrul-justitiei-despre-evacuarea-detinutilor-de-la-penitenciarul-din-iasi-face-partre-dintr-un-plan-de-redistribuire_413697.html#ixzz5CAqZunmO

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca “problemele sa fie reflectate in…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, la bilanțul Parchetului General. "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, ca asteapta o serie de documente pentru o decizie in cazul procurorului-sef al DNA, subliniind ca „suntem tot mai departe de revocare”, anunta Agerpres. „O decizie astazi, nu. Trebuie sa astept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM, dar, in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…