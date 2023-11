Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prin Casa de Cultura a Studenților Pitești, in parteneriat cu Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Arges, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Primaria Municipiului Pitești,organizeaza, in perioada 04 – 05 octombrie 2023,„Campania…

- COMUNICAT DE PRESA Intalnire de informare și consiliere cu tinerii care se pregatesc pentru viața independenta 145 de tineri de peste 17 ani s-au intalnit cu specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Dambovita, pentru a fi informați și consiliați asupra…

- In cadrul Campaniei de constientizare si informare a tinerilor beneficiari ai sistemului de protectie speciala initiata de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, are placerea de a va invita in data de 22 septembrie…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse din Romania, in colaborare cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului și Adopție și Direcțiile Generale pentru Protecția Copilului și Asistența Sociala (DGASPC), e in campanie pana la sfarșitul lunii septembrie.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat marti, referindu-se la testarea antidrog a elevilor, ca va fi „gandit” un sistem in asa fel incat atunci cand exista suspiciuni rezonabile sa se poata asigura si deconta eventuale testari numai cu acordul parintilor si asigurand confidentialitatea, nediscriminarea…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a efectuat, joi dimineata, o vizita inopinata in mai multe centre sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Botosani, pentru a purta discutii cu beneficiarii si cu angajatii,…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a vizitat miercuri Spitalul Clinic de Urgenta din Iasi si mai multe institutii din subordinea DGASPC, concluzionand ca „nu exista suficienta implicare si efort in sustinerea copiilor aflati in grija statului”. „Am ajuns astazi…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat, miercuri, ca isi doreste ca reforma administrativa sa se incheie intr-un timp cat mai scurt, iar tinerii sa imbratiseze o cariera in administratia publica.