- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, ofera o reactie in scandalul generat intre Guvernul si presedinte in Romania, Pe pagina oficiala a de Facebook a premierului, acesta precizeaza ca Viorica Dancila si-a exprimat speranta ca ambasada Romaniei va putea fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim cat…

- Senatorul PSD Niculaeu Badalau a anuntat, vineri, ca social-democratii nu vor sustine declansarea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, deoarece PSD nu vrea escaladarea conflictului creat deja de acesta. Badalau mai spune ca PSD va continua buna guvernare, iar presedintele…

- Strategie pana in anul 2040 cand nu stim nici macar ce am facut ieri? Romania are 40 de milioane de ochi, dar pare cea mai oarba tara din Uniunea Europeana. Deschide un dosar penal privind abdicarea Regelui Mihai. Isi trimite, dupa 29 de ani, primul presedinte de dupa caderea regimului comunist in judecata…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza un comunicat al Executivului…

- Coalitia PSD – ALDE da semne ca se clatina Informatii din presa arata ca mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pune la incercare alianta intre Liviu Dragnea si Calin...

- "Nu vom avea cifre oficiale, ca de obicei, desi in fiecare an avem asteptari ca Ministerul Turismului sa solutioneze aceasta problema, a absentei cifrelor oficiale in turismul romanesc. Cu toate acestea, estimam ca peste 40.000 de turisti se vor afla pe litoral, cea mai mare parte, in jur de 30.000,…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Germania isi va mentine Ambasada la Tel Aviv, pana in momentul in care va fi gasita o solutie de doua state pentru Israel si Palestina, a declarat Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, relateaza site-ul agentiei Anadolu.