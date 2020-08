Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, aflat sambata in oras, a confirmat datele furnizate in urma cu cateva zile de "Ziarul de Iasi", cand relatam ca, in medie, 60- dintre cei noi confirmati pozitiv fac parte dintre iesenii care au fost in concediu pe litoral sau in statiuni montane aglomerate. Tataru a mai spus ca, in anumite zone, care nu implica transportul navetistilor, turismul in zonele agomerate cumulat cu nerespectarea m (...)