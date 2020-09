Ministrul Tătaru, ironizat de medici după angajarea unei cântăreţe de 24 ani la Sănătate Ministerul Sanatații a angajat o cantareața pentru a se ocupa de gestionarea Spitalelor Regionale. La doar 24 de ani, Codruța Elena Filip a fost angajata fara concurs pe funcția de consilier debutant la Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale din minister. Mai multi medici l-au ironizat pe Ministrul Sanatatii in mediul online cand au aflat ca proaspata angajata va fi cea care va monitoriza spitalele regionale din Romania, scrie Adevarul . Codruta Elena Filip, in varsta de 24 de ani, a fost angajata ca si consilier debutant la Ministerul Sanatatii in urma unui interviu. Tanara va… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

