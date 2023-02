Tanczos Barna, ministrul Mediului, a facut ieri o vizita in județ. „Trebuie sa avem grija de Via Transilvanica. Bistrița-Nasaud ne-a așteptat cu peisaje de vis. Și va atrage sute de mii de turiști!”, a transmis acesta. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a efectuat ieri o vizita in Bistrița-Nasaud. Acesta a ajuns și la sediul Tașuleasa Social. Acolo a avut loc o intalnire cu autoritați locale și județene, discutandu-se despre potențialul turistic al traseului Via Transilvanica și al județului nostru. „Județul Bistrița-Nasaud ne-a primit cu peisaje de vis, asa cum va primi miile…