- Ministrul de externe al Suediei, Tobias Billstrom, a afirmat in ziua a doua a Ministerialei NATO de la București ca tara sa este pregatita sa furnizeze mai multa securitate in Europa si in lume, atunci cand va deveni membru deplin al Aliantei Nord-Atlantice.

- Ministrul german de externe Annalena Burbock a vorbit despre pozitia neutra a Ungariei in ceea ce priveste intrarea Suediei si Finlandei in NATO, avertizind autoritatile tarii. Cuvintele șefului Ministerului de Externe german sint citate de Reuters. Reproșind Budapestei poziția sa fața de extinderea…

- Ministrul estonian de Externe, Urmas Reinsalu, intrebat de Deutsche Welle daca ar vrea sa-l vada pe Putin la inchisoare, a raspuns sec: „In iad!” Reinsalu este membru al unui partid conservator, de orientare creștina, Isamaa. Ministrul estonian de Externe ar vrea sa-l vada pe Putin in iad Vorbind cu…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, „se va deplasa la Kiev si apoi la Moscova in aceasta saptamana” pentru a discuta despre stabilirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, potrivit unui comunicat publicat luni…

- Ministrul polonez de Externe declara ca, in cazul utilizarii armelor nucleare tactice de catre Rusia in Ucraina, „lumea va raspunde ferm” și nu exclude o intervenție militara din partea NATO. „Intr-o astfel de situație, raspunsul țarilor NATO ar fi probabil cel prezentat de șeful Consiliului Național…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat, joi, Occidentul ca inarmeaza Ucraina cu unicul obiectiv de a slabi Rusia, iar astfel SUA si Europa devin ''parte'' in conflict. Lavrov s-a exprimat astfel la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, unde au fost prezenti si omologii sai ce reprezinta…

- „Ucraina si aliatii sai incercau sa ne impuna o naratiune complet diferita despre agresiunea rusa”, a spus Lavrov.Ministrul rus de Externe a intarziat aproape o ora și jumatate la ședința consiliului de securitate al ONU și parea ca vrea sa plece imediat ce a terminat de vorbit. "He has left the chamber,…

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa șantajeze Europa cu livrarile de gaze, dar acest lucru nu ar trebui tolerat. Ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, a declarat acest lucru intr-un interviu acordat O1-Mittagsjournal la 17 septembrie. Potrivit acestuia, Austria este pregatita…