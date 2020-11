Ministrul Stroe (PNL): Guvernarea PNL nu va lăsa niciun român și nicio regiune în urmă – interviu Ionuț Stroe este craiovean, deputat și de un an de zile ministrul tineretului și sportului in Guvernul Orban. Este unul dintre cei mai vocali și dinamici miniștri ai sportului din ultimii ani, raspunzand mereu presei și publicului. Și-a asumat sa scoata la lumina și sa se bata pentru multe „dosare grele” din minister – situația bazelor sportive, nevoia de investiții și importanța readucerii copiilor la sport. A gestionat cu succes redeschiderea sportului pe timp de pandemie, dupa „lockdown”. Azi candideaza pentru un loc in Camera Deputaților, acasa, la Dolj, din partea PNL. A terminat doua facultați,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

