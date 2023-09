Stiri pe aceeasi tema

- ”Si noi avem o responsabilitate fata de actionarii nostri si actionarii nostri sunt cetatenii Romaniei si atunci avem o responsabilitate fata de cetatenii Romaniei, trebuie sa pun oameni care sa poata sa produca performanta si cred ca am sa va produc o surpriza, la sfarsitul anului, cand o sa ne uitam…

- ”Si noi avem o responsabilitate fata de actionarii nostri si actionarii nostri sunt cetatenii Romaniei si atunci avem o responsabilitate fata de cetatenii Romaniei, trebuie sa pun oameni care sa poata sa produca performanta si cred ca am sa va produc o surpriza, la sfarsitul anului, cand o sa ne uitam…

- In scrisoarea deschisa adresata premierului Marcel Ciolacu, ministrului de Finante, Marcel Bolos, ministrului Economiei, Radu-Stefan Oprea, reprezentantii asociatiei Spirits Romania, organism reprezentativ al producatorilor si distribuitorilor de bauturi spirtoase din Romania, isi arata ingrijorarea…

- Ordonanța de urgența pentru aprobarea și finanțarea Programului Construct Plus a fost aprobata in ședința de guvern. Aceasta reprezinta o veste foarte buna pentru industria construcțiilor din Romania. Schema de ajutor de stat multianuala are o valoare de aproape 150 de milioane de euro pe an, timp de…

- Ordonanța de urgența pentru aprobarea și finanțarea Programului Construct Plus a fost aprobata in ședința de guvern. Aceasta reprezinta o veste foarte buna pentru industria construcțiilor din Romania. Schema de ajutor de stat multianuala are o valoare de aproape 150 de milioane de euro pe an, timp de…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Romania este unicul invitat intre vedetele americane la cea mai mare petrecere din SUA, ”Pool party-ul lui Rick Ross”. Alaturi de nume grele din Statele Unite ale Americii, Ali Symposium se va distra intre cele mai mari staruri, insa el nu este deloc strain de lumea…

- Dupa ce scenaristii au intrat in greva, vor decide oare actorii sa blocheze complet industria de la Hollywood? Suspansul planeaza in Statele Unite in fata posibilitatii unei duble miscari sociale, ce ar putea sa inceapa in acest weekend si care ar provoca

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a vizitat Salonul aeronautic de la Le Bourget, unul dintre cele mai reprezentative evenimente din domeniu la nivel mondial, prilej cu care a subliniat importanta valorificarii „la maximum posibil” a industriei de profil din tara noastra, informeaza AGERPRES…