Ministrul Sporturilor: ”Stadioanele vor rămâne închise pentru public” Ministrul Tineretului și Sporturilor, Ionuț Stroe, a precizat sambata, ca stadioanele vor ramane inchise pentru public, avand in vedere numarul mare al infectarilor cu COVID-19.”In ziua cuun record de cazuri de infectari pentru Romania, cu o intreaga echipa de fotbalafectata, prezența publicului pe stadioane este ultimul subiect pe care ilputem discuta.Sportul arenevoie de spectatori, dar stadioanele vor ramane inchise pentru public catavreme exista un pericol major pentru siguranța oamenilor.Suntem fermiin aceasta privința. Nu putem sa ne jucam cu sanatatea publica.Ii rog pe toți, indiferent… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a transmis, sambata, printr-un mesaj pe un site de socializare, ca stadioanele vor ramane inchise pentru public, subliniind faptul ca ramane ferm in aceasta privinta avand in vedere numarul in crestere al cazurilor de COVID-19. "In ziua…

- Ioan Andone a reactionat dupa cazul de COVID-19 descoperit la CFR Cluj. Presedintele lui FC Voluntari considera ca fosta sa echipa ar fi putut nu spuna nimic despre jucatorul infectat cu coronavirus, iar meciul cu FCSB s-ar fi disputat."CFR putea sa-l scoata pe Paun din lot, sa nu spuna nimic, jucau…

- "Vom face tot ceea ce este institutional posibil sa verificam modul cum se respecta masurile. In functie de ritmul de crestere a numarului de cazuri pozitive din Arges vom fi deschisi sa aplicam si alte masuri, mai dure decat in acest moment. Nu ne dorim acest lucru si speram ca cetatenii sa dea…

- Dupa ce, din cauza coronavirusului, doua meciuri au fost amanate la reinceperea meciurilor din Liga 1, ministrul Sportului, Ionuț Stroe, s-a aratat preocupat de finalizarea in bune condiții a competiției.Ionuț Stroe a avertizat ca, in cazul in care numarul persoanelor implicate in fotbal care vor fi…

- Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului, a declarat ca va mai dura o perioada pana cand spectatorii vor reveni pe stadioane, in Romania, acest lucru depinzand de o „evoluție buna” a epidemiei de coronavirus.

- "Putem estima ca, daca evoluția va fi una pozitiva, in 13-14 iunie vom avea Liga 1 repornita. Pe 1-2 iunie vom organiza o conferința in care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligi 1 de fotbal. Joi, la INSP, vom avea o discuție mult mai consistenta in legatura cu aceste scenarii,…

- Reprezentantii cluburilor din cele doua ligi nationale de handbal, masculina si feminina, au votat in majoritate pentru inchiderea sezoanelor competitionale din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut de catre presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu. „Cluburile au votat…

- Intregul lot al echipei de fotbal CFR Cluj a fost testat, miercuri, pentru COVID-19, a anuntat campioana Romaniei pe pagina sa de Facebook. ''Astazi, la stadion, au fost testati jucatorii, staff-ul tehnic si staff-ul administrativ al clubului nostru pentru Covid-19'', a comunicat clubul,…