Ministrul Eduard Novak a revenit in activitatea sportiva, dar nu a renunțat la renta lunara, ce se acorda numai sportivilor retrași din activitate. Sindicatul National Sport si Tineret solicita desecretizarea totala a modului in care se acorda premierile pentru rezultatele sportive deosebite, precum și stabilirea unor criterii legale clare pentru personalul care contribuie la obținerea rezultatelor. „La Ministerul Sportului, activitatea de ministru este trecuta in plan secundar in favoarea pregatirii sportive. Soluțiile la problemele din Sport sunt amanate și, fara ca salariu de ministru sa-i…