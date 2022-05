Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a notat, duminica, pe Facebook, ca va discuta cu CEO-ul companiei care organizeaza Turul Italiei despre posibilitatea ca in 2024 startul sa fie dat din Bucuresti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Secretarul de stat Tamas Menczer din ministerul de externe al Ungariei a criticat miercuri o decizie a instantei supreme din Romania referitoare la liceul catolic Ferenc Rakoczi al II-lea din Targu Mures, transmite MTI. Menczer a afirmat pe Facebook ca "in secolul 21, ar trebui deschise scoli, nu inchise"…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, miercuri, ca descentralizarea este singura sansa pentru bazele sportive din Romania, el precizand ca isi doreste ca noul Stadion Arcul de Triumf, aflat in proprietatea institutiei pe care o conduce, sa fie transferat la Primaria Municipiului Bucuresti.…

- Luni, 28 martie, in capitala Ungariei, Budapesta, s-a dat startul Campionatului European de seniori 2022. Primul stil care intra in competiție este cel de lupte libere. Romania va fi reprezentata de patru sportivi in competiția europeana:Razvan Kovacs (57 kg) Ștefan Coman (65 kg) Zurab Kapraev (74 kg)…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat joi, in timpul unei vizite in Arad, ca 60 de sportivi din lotul national de kaiac-canoe al Ucrainei vor fi gazduiti in Romania, la baza Navasart, in urmatoarea perioada, pana la incheierea conflictului armat din tara vecina, potrivit Agerpres. Fii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Eduard Novak (45 de ani), ministrul Sportului in Romania, l-a laudat pe maghiarul Shaoang Liu (23), care a adus prima medalie de aur individuala a Ungariei la Jocurile Olimpice de iarna. In aceasta dupa-amiaza, maghiarul Shaoang Liu, nascut din tata chinez și mama maghiara, a fost cel mai bun in proba…

- Proiectul programului national de decontare a procedurilor de fertilizare in vitro pentru cuplurile si femeile care nu pot avea copii din motive medicale va fi publicat in scurt timp pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a transmis, miercuri, ministrul Gabriela Firea.…