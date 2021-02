Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, marti, 9 februarie, intr-o conferinta de presa, ca suporterii ar putea reveni pe stadioane peste aproximativ 2-3 luni daca rata de infectare cu virusul Covid-19 va scadea. „Chiar ieri am avut o discutie buna cu domnul Voiculescu (n.r. - ministrul…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat pe site-ul oficial un set de conditii ce trebuie îndeplinite de catre cluburi si autoritati pentru ca suporterii sa se poata întoarce pe stadioane la meciurile de Liga. Conditiile stabilite…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca suporterii ar putea reveni pe stadioane peste aproximativ 2-3 luni daca rata de infectare cu COVID-19 scade. "Chiar ieri am avut o discutie buna cu domnul Voiculescu si domnul Burleanu. Avem doua variante.…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat pe site-ul oficial un set de conditii ce trebuie indeplinite de catre cluburi si autoritati pentru ca suporterii sa se poata intoarce pe stadioane la meciurile de Liga I, printre acestea aflandu-se si tiparirea de bilete personalizate, astfel incat suporterii…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat pe site-ul oficial un set de conditii ce trebuie indeplinite de catre cluburi si autoritati pentru ca suporterii sa se poata intoarce pe stadioane la meciurile de Liga 1, printre acestea aflandu-se si tiparirea de bilete personalizate, astfel incat suporterii…

- Suporterii din Romania ar putea reveni in tribune. Ministerul Sportului impreuna cu Ministerul Sanatații pregatesc un ordin comun Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, a declarat in cadrul unei emisiuni TV faptul ca iși dorește ca spectatorii sa poata reveni in tribune in cadrul competițiilor…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a avut, luni, o intalnire cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, in scopul elaborarii si emiterii unui nou ordin comun care sa reglementeze conditiile revenirii spectatorilor la competitiile sportive, potrivit Agerpres."La sediul Ministerului Sanatatii…

- Congresul SUA a inceput ședința excepționala in urma careia va certifica victoria lui Biden in alegerile prezidențiale. Protestatarii pro-Trump au luat cu asalt miercuri Capitoliul in timpul dezbaterilor din Congres, au ocupat terasele Capitolului și mai multe incaperi, la scurt timp dupa ce vicepreședintele…