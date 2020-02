Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, este convins ca sportul romanesc nu va fi influențat de situația politica. Stroe anunța ca finanțarile și programele de infrastructura nu vor fi modificate in funcție de ”fluctuațiile” de pe scena politica a țarii.Asta in condițiile in care in acest an…

- Echipele de fotbal din Coreea de Sud, Arabia Saudita si Australia au obtinut biletele pentru Jocurile Olimpice 2020, dupa ce s-au clasat pe primele trei locuri la Cupa Asiei Under 23 din Thailanda. Coreea de Sud si Arabia Saudita vor juca finala mare, in timp ce Australia a invins in finala…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a catalogat drept fenomen dopajul inregistrat in halterele romanesti, dupa ce sportivii Roxana Cocos si Razvan Martin au fost depistati pozitiv la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, in urma reanalizarii esantioanelor potrivit news.ro"Pana…

- Federația Romana de Tenis este intr-o situație dificila, dupa ce Ministerul Tineretului și Sportului a sistat finanțarea incepand cu anul 2018.Motivul il reprezinta situația juridica incerta in care se gasește forul condus de Ion Țiriac, 80 de ani.Nici in anul 2020 nu se știe daca FRT va putea finanțata…

- Tonul rosu de 276 de kilograme, evaluat la 700.000 de yeni pe kilogram la piata de peste Toyosu din capitala Japoniei, a fost vandut companiei Kiyomura, care administreaza principalul lant de restaurante de sushi "Sushi Zanmai", scrie agerpres.ro. "Ma simt chiar grozav ca am facut o oferta…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a transmis un mesaj la finalul anului 2019 in care a subliniat importanța performanței realizata de Romania U21 in aceasta vara, la Campionatul European, prin care a reușit sa obțina și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie…

- Romania a trimis Ungaria in brațele deznadejii, dupa victoria uluitoare, obținuta vineri in ultima secunda, scor 28-27, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.In urma acestui succes, tricolorele s-au calificat in grupa principala de la CM, in timp ce Ungaria a ratat atat accederea in…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de fotbal a aprobat, marti, cu unanimitate de voturi numirea antrenorului Mirel Radoi in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei.Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anunțat ca obiectivul lui Mirel Radoi, pe termen…