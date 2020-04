Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii au fost supervizati de Bogdan Vintila si restul staff-ul tehnic, mentinand o distanta sigura unii fata de ceilalti. Jucatorii de la FCSB s-au pregatit pe cinci terenuri de antrenament. Gigi Becali, DECIZIE RADICALA la FCSB. Ce se intampla dupa ce jucatorii au revenit la ANTRENAMENTE…

- IPS Teodosie sustine ca avertismentul presedintelui "stati acasa, altfel, dupa sarbatori vom avea inmormantari" este "un soi de blestem"."Nu cred ca se va petrece si acea exprimare ca daca nu ascultati, veti face inmormantare este ca un soi de blestem. Sa nu se mai faca astfel de afirmatii, a spus IPS…

- Euro 2020 a fost amanat pentru vara anului viitor (11 iunie și 11 iulie 2021), din cauza pandemiei de coronavirus. Intre timp, Roma și Bilbao, doua dintre cele 12 orașe-gazda ale competiției, ar putea sa se retraga din organizarea meciurilor. Romania are programte 4 partide de la Euro, trei din grupe…

- O parte dintre jucatorii de la FCSB au avut parte astazi de primul antrenament dupa pauza impusa de pandemia de COVID-19. Roș-albaștrii se antreneaza cu schimbul, la ședințele de antrenament fiind prezenți maxim 4 jucatori. Așa a aratat situația și astazi, patru din fotbaliștii echipei de pe locul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre momentul in care echipa sa va relua antrenamentele și a spus ca va face din nou teste pentru coronavirus jucatorilor. „Toata ziua sunt intrebat de cei din echipa ce vom face, cand ne vom relua antrenamentele și tot așa. Baieții nu mai au rabdare, iar eu ii…

- Fost ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, arata ca in aceasta perioada de criza se vad efectele jocurilor politice. In spitale, doctorii se plang ca nu au cele necesare, in timp ce pana acum 2 saptamani liberalii se jucau ”de-a Guvernul! Uite Cițu, nu e Cițu”.Citește și: DOCUMENT - Textul…

- Campionatul Ligii I la fotbal, suspendat pe perioada starii de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus, ar putea fi reluat la 16 mai, situatie in care antrenamentele echipelor ar urma sa inceapa la 16 aprilie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES , Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor…

- Serghei Mizil ii injura ca la ușa cortului pe romanii din Italia care se intorc in țara de frica coronavirusului, acuzandu-i ca vorbesc stricat romanește, ca se refera la Italia ca fiind „acasa” si acum e buna Romania cand li s-a facut frica. Mizil il imita și pe Klaus Iohannis la adresa caruia are…