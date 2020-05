Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, astazi, ca Liga I s-ar putea relua la 13-14 iunie si ca un anunt in acest sens va fi facut pana la finalul acestei luni. Craioveanul a subliniat ca Romania se poate ghida dupa programul de masuri folosit de Germania in privința jocurilor din…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat ca sportivii de performanța vor putea intra in cantonamente, doar daca cluburile dispun de condițiile necesare. In ceea ce privește reluarea activitaților sportive, Ionuț Stroe a explicat ca decizia va fi luata in 2-3 saptamani, dar totul…

- Vești proaste pentru sportivi, dar și pentru microbiști. Competițiile sportive nu se vor relua prea curand in Romania, anunța ministrul Sportului. Ionut Stroe, a declarat, luni, ca momentul reluarii competitiilor sportive, intrerupte de pandemia de coronavirus, este departe si a precizat ca nu au…

- Ministrul Tineretului si Sportului a subliniat ca organizatorii de competitii si cluburile vor trebui sa gaseasca resurse financiare pentru a sustine testarea sportivilor. Citește și: Propunere BOMBA facuta de FRF. Sunt vizate toate cluburile din LIGA 1 "Dorim testarea sportivilor la…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat, joi, ca Romania nu va putea organiza Campionatul Mondiale de tineret la handbal feminin, din cauza pandemiei de coronavirus.Campionatul Mondiale U 20 trebuie sa se desfașoare in Sala Polivalenta din București, intre 1 și 13 iulie 2020, dar…

- Euro 2020 a fost amanat pentru vara anului viitor (11 iunie și 11 iulie 2021), din cauza pandemiei de coronavirus. Intre timp, Roma și Bilbao, doua dintre cele 12 orașe-gazda ale competiției, ar putea sa se retraga din organizarea meciurilor. Romania are programte 4 partide de la Euro, trei din grupe…

- Razvan Burleanu (președintele FRF) a facut unele precizari dupa amânarea Euro 2020. De asemenea, oficialul de la Casa Fotbalului a vorbit și despre Liga 1, dar și despre barajul cu Islanda. Despre Liga 1 "Data la care România trebuie sa încheie campionatul este…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat ca ministerul pe care il conduce recomanda amanarea tuturor competitiilor, in contextul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.In urma cresterii numarului de cazuri confirmate de Covid-19 inregistrate in Romania in ultimele zile…