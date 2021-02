Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la Bucuresti, in cadrul discutiilor fiind evidentiat caracterul substantial al Parteneriatului Strategic dintre Romania si Spania si oportunitatile pentru dezvoltarea…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- 1689: Principele Apaffi doneaza domeniul Rastoci localnicilor Luca si Grigore Dolha S-a intamplat in 15 ianuarie 1716 – S-a nascut Philip Livingston, autor al Declaratiei Independentei. 1791 – S-a nascut poetul austriac Franz Grillaparzer (m.21.01.1872). 1834 – S-a deschis, pe linga Societatea Filarmonica…

- Ministrul de externe al Ucrainei iși propune sa gaseasca o soluție echilibrata privind dubla cetațenie. Acest lucru a fost anunțat de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, intr-un interviu acordat TSN.ua, rezumand rezultatele politicii externe din 2020 și planurile pentru 2021.-"De…

- Noi conditii de calatorie, studii, munca si afaceri intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 pentru cetatenii Uniunii Europene, implicit pentru romani, in relatia cu Marea Britanie, odata cu parasirea Blocului Comunitar de catre Regatul Unit. Libera circulatie a marfurilor si a cetatenilor nu va mai functiona.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca Romania inregistreaza o mare victorie și a obținut gazduirea Centrului Cyber al UE, agenția care se ocupa de securitatea cibernetica. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie ”Succes excepțional…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București va acorda o contribuție voluntara in valoare de 250 de mii de euro in scopul implementarii de proiecte in sprijinul societații civile și al presei independente din Republica Moldova.Contribuția este alocata din bugetul cu destinația cooperare internaționala…