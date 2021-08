Ministrul Sorin Cimpeanu: La inceput de an scolar vom distribui o serie de formulare prin care parintii isi vor da acordul pentru vaccinare“

Stiri pe aceeasi tema

- Parinții vor primi un formular in care vor raspunde la intrebarea daca iși vaccineaza sau nu copiii. Pentru asta, in fiecare școala va exista o persoana care va ține legatura cu ei, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, potrivit digi24.ro. Cimpeanu a spus ca ministerul pregateste formulare prin…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vine cu noi lamuriri in ceea ce privește inceperea noului an școlar. Specialistul este de parere ca elevii merg prin tot felul de locuri aglomerate, cum ar fi cluburi, petreceri, merg prin mall-uri, in parcuri de distracții. Parinții ii lasa sa mearga in locuri de…

- Ministerele Educatiei si Sanatatii pregatesc deschiderea anului scolar ⬤ Un ordin comun al celor doua instituții va reglementa toate aspectele, la inceputul lunii septembrie Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca la inceputul lunii septembrie va fi semnat un nou ordin de catre ministrii Educatiei…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, astazi ca 60 din personalul din invatamant este vaccinat anti COVID cu una sau doua doze, potrivit agerpres.ro."Imi permit sa fiu optimist cu modul in care este pregatita Romania pentru a face fata unui eventual val patru. Din perspectiva functionarii…

- „Sperand cu toții ca nu vom avea un al patrulea val, sigur ca, pe 13 septembrie, toata lumea va reveni la școala cu prezența fizica”, a spus ministrul Educației.Sorin Cimpeanu este optimist și in privința vaccinarilor la nivelul elevilor:„Avem astazi 127.000 de tineri din categoria de varsta 12-19 ani…