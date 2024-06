Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, participa in aceste zile la cea de-a 112-a Sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii care se desfașoara la Geneva, in Elveția. Miercuri, 12 iunie, ministrul a depus in cadrul Conferinței instrumentul de ratificare de catre Romania…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu, din nou in mijlocul muscelenilor: “PSD are cei mai buni candidați la primarii și consiliile locale!” Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a fost din nou in mijlocul muscelenilor impreuna cu mai mulți candidați la primariile din zona. Ministrul…

- Argeșul se dezvolta prin investiții majore care aduc locuri de munca platite corespunzator! Dezvoltarea pieței muncii din Romania este un obiectiv major al PSD și al Guvernului Marcel Ciolacu. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a fost astazi impreuna cu președintele Consiliului…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu, a anuntat, duminica seara, ca in luna septembrie romanii vor primi pensiile recalculate. Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat ca in luna septembrie romanii vor primi pensii le recalculate si a precizat…

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, laudata de ambasadorii care au participat la Simfonia Lalelelor Piteștiul a fost capitala florilor din Romania in acest weekend, a 47-a ediție a Simfoniei Lalelelor atragand zeci de mii de vizitatori din țara și din strainatate. La deschiderea…

- Ministerul Muncii din Romania va incepe demersurile pentru incheierea unui memorandum de ințelegere cu ministerul de linie din Armenia. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura – Oprescu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Republicii Armenia la București, Tigran Galtsyan . Cei doi oficiali…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a participat recent ca speaker la Conferinței “Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, de unde a tras niște concluzii importante, despre care a vorbit printr-o postare pe Facebook. Cum vrea ministrul Muncii , Simona Bucura Oprescu,…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu: Avem nevoie de cat mai mulți romani pregatiți pentru meseriile viitorului! Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, deputatul de Argeș Simona Bucura-Oprescu, a participat astazi in calitate de speaker la Conferința „Women in Data Science” (WiDS) Romania care a reunit…