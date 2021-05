Stiri pe aceeasi tema

- Arctica este o zona de influenta a Rusiei, a proclamat luni ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care avertizeaza Occidentul pe tema ambitiilor sale in regiune, cu cateva zile inaintea unui importnat summit regional, relateaza AFP.

- Nordul indepartat al Rusiei ar putea fi arabil in 20-30 de ani, cand ghețarii se topesc, anunța ministrul Mediului din Rusia, arata The Moscow Times. Regiunile arctice și nordice indepartate ale Rusiei ar putea deveni arabile in 20-30 de ani, pe masura ce schimbarile climatice accelereaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu precizari, dupa ce, miercuri, președintele rus Vladimir Putin le-a transmis rivalilor sai externi sa nu le treaca ”linia roșie” in relațiile cu Rusia. Potrivit lui Peskov, ”liniile roșii” pentru Moscova sunt tentativele de ingerinta in procesele…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES…

- Pentagonul este in alerta in contextul intensificarii activitatilor Rusiei in Europa de Est si Arctica in aceasta saptamana, ceea ce reprezinta o noua provocare pentru administratia presedintelui american Joe Biden, spun oficiali militari americani citați de Politico, potrivit Agerpres.