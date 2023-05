Stiri pe aceeasi tema

- ”Ieri, Directoratul National pentru Securitate Cibernetica a emis aceasta recomandare, in vederea interzicerii folosirii aplicatiei Tik Tok. Este o recomandare, nu este o decizie deci ramane la latitudinea fiecarei institutii publice sa o puna in practica sau nu. Daca nu o pune in practica, sigur ca…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja a declarat Interdictia Tik Tok in institutiile statului ca la acest moment este o recomandare si vom vedea daca va exista o interdictie obligatorie. Despre faptul ca are cont de Tik Tok, ministrul a spus ca este un coleg din echipa care…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica recomanda autoritatilor si institutiilor publice din Romania interzicerea descarcarii, instalarii si utilizarii a aplicatiei TikTok pe dispozitivele de serviciu, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In sedinta Consiliului Operativ de Securitate…

- De ce recomanda SRI dezinstalarea TikTok de pe telefoanele de serviciu. Pericolele majore la care sunt supuși utilizatorii Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica a emis o serie de recomandari catre autoritațile și instituțiile publice centrale și locale pentru dezinstalarea și interzicerea pe…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca aplicaiia Tik Tok nu va fi interzisa pentru "romanul de rand" si nici pentru cei care nu lucreaza in administratie. Burduja a adaugat ca a solicitat convocarea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica, organism gestionat la nivelul CSAT,…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica DNSC atrage atentia asupra pericolului pe care l reprezinta postarile de pe retelele sociale, care va pot lasa fara bani Iata anuntul Directoratului National de Securitate Cibernetica DNSC: Atentie la postarile de pe retelele de social media care promoveaza…