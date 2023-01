Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca, din luna iulie, functionarii care mai solicita cetatenilor copii dupa acte emise de institutii ale statului roman sau dosar cu sina vor putea fi cercetati disciplinar.

- LIVE VIDEO: Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, in județul Alba. A vizitat fabrici și instituții de invațamant Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, se afla vineri, 13.01.2023, intr-o vizita de lucru in județul Alba. De la ora 09.00, Burduja a vizitat Colegiul Național…

- Ministrul cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja a transmis de Ziua Nationala a Romaniei ca patriotismul este suma pasilor pe care ii facem in fiecare zi pentru Romania, de la lucrurile mici la visurile mari si este timpul ca cei care isi doresc sa aprinda lumina in si pentru Romania…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, sustine ca digitalizarea sistemului romanesc de sanatate este necesara pentru a salva mai multe vieti, dar atrage atentia ca aceasta zona este cel mai dificil de digitalizat pentru ca trebuie asigurate libertatea fiecarui individ si…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, participa marti, la Paris, la reuniunea interministeriala a Agentiei Spatiale Europene (ESA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, prezinta bilanțul primelor șase luni de mandat, ca membru in Guvernul Romaniei. Ministrul Burduja precizeaza ca activitatea sa ca ministru, timp de șase luni, și-a gasit recunoașterea in cadrul unor evenimente care au avut loc in ultima saptamana. „Am reprezentat…