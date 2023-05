Ministrul sârb al Educaţiei a demisionat după masacrul de la şcoala din Belgrad Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat duminica dupa masacrul comis in cursul saptamanii intr-o scoala primara in care opt elevi si un agent de paza au fost ucisi, potrivit Reuters. Serbia se afla in stare de soc si in doliu in urma acestor doua atacuri armate: masacrul dintr-o scoala din capitala miercuri si […] The post Ministrul sarb al Educatiei a demisionat dupa masacrul de la scoala din Belgrad appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

