- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a anuntat ca proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri. „In Ministerul Sanatații s-a pregatit proiectul legislativ care prevede vaccinarea obligatorie a anumitor categorii profesionale.…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice deschise in localitațile in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat, miercuri, un document pentru completarea…

- Ministerul Sanatații a publicat și lansat in dezbatere publica legea prin care se introduce obligativitatea vaccinarii pentru personalul medical sau testarea acestora pe cheltuiala proprie. Actul legislativ urmeaza sa intre pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Florin Cițu declara recent ca “deocamdata…

- Managerul Spitalului Municipal Dej, medicul Mihai Pandrea a anuntat, miercuri, ca nu va mai permite personalului medical nevaccinat sa lucreze in anumite sectii. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila a declarat ca eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii, printre care și cadrele medicale,…

- PSD a anunțat ca va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. “Noi dorim testarea gratuita…

- Vicepremierul Dan Barna a vorbit, marți, dupa ședința Coaliției de guvernare, despre obligativitatea vaccinarii personalului medical daca numarul infectarilor va crește. “Perspectiva de masuri de prevenție este foarte reala și ea va crește daca nu merge vaccinarea. Avem o coordonare a campaniei de vaccinare.…