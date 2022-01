Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a discutat cu echipa de conducere si sefii de sectie despre pregatirea unitatii sanitare in acest context epidemiologic si a vizitat mai multe sectii.„Va fi dificil acest val pandemic", a spus Alexandru Rafila, vineri.„Acum doua saptamani am fost la Institutul National de Boli Infectioase…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține va valul cinci pandemic o sa fie unul dificil. El face apel la unitate și ii indeamna pe romani sa renunțe la polemici. „Saptamana viitoare o sa merg la Constanța, la spitalul incendia. Trebuie sa redam o capacitate astfel incat sa redam capacitatea.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca certificatul verde trebuie implementat cat mai repede cu putința, in caz contrar eficiența lui o sa scada dramatic. “Eu sustin orice proiect care are ca si rezultat un instrument de sanatate publica care sa incetineasca transmiterea. Asta este punctul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca cel mai probabil numarul real al romanilor care s-au infectat cu coronavirus este de aproape 10 milioane de oameni. Cifra oficiala raportata este de 1,8 milioane. „A fost un numar mare de persoane care a trecut prin infecție, mai ales in valul al patrulea.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, referitor la valul cinci al pandemiei, ca el este adeptul mentinerii scolilor deschise. Medicul a mai precizat ca vor fi discuții cu colegii din zona de sanatate si cei din educatie, astfel incat sa se poata lua ”decizii echilibrate” in privinta…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat joi, referitor la valul 5 al pandemiei de Covid-19, ca el este un susținator al școlilor deschise, insa eventuale noi masuri vor fi discutate la momentul potrivit și vor fi luate decizii ”echilibrate”. ”O sa discutam cu toți colegii pentru a lua decizii…

- Luni, 27 decembrie, s-a implinit un an de la debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, respectiv de la data in care prima persoana, o asistenta medicala de la Institutul „Matei Bals”, din București, a fost vaccinata anti-COVID la noi in țara. Ministrul Sanatații, profesorul Alexandru…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, miercuri, in sedinta de Guvern, pregatirea spitalelor pentru valul 5 al pandemiei. Alexandru Rafila a afirmat ca masurile relaxate de Sarbatori trebuie respectate cu strictețe. „Trebuie sa fie foarte clar ca nu putem avea niciun fel de toleranța la incalcarea regulilor”,…