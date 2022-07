Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 15.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultima saptamana, a anuntat luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a precizat ca vor fi reluate raportarile zilnice. Ministrul Sanatatii a declarat ca in ultima saptamana au fost diagnosticate 14.943 de cazuri de COVID, in spitale…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 aproape ca s-a dublat in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anuntat, luni, ca au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, iar un val sau „mini-val” al pandemiei este asteptat spre finalul verii. Potrivit datelor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control. „As vrea sa fac si eu o clarificare pentru ca eu am dat un interviu catorva colegi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Asistentele care nu au diploma de bacalaureat, chiar daca au terminat o școala postliceala, nu vor mai lucra in spitale, anunța ministrul Sanatații. Alexandru Rafila susține a fost deranjat de faptul ca la examenele pe post, in spitale, asistenții medicali nu au fost capabili sa ia punctajul necesar…

- Angajații de la Ambulanțe au votat, in proporție covarșitoare, care medicina de urgența sa ramana in coordonarea ministerului Sanatații, nu a DSU. Raed Arafat a inițiat un proiect de lege care prevede ca serviciul de urgența sa treaca in subordinea sa, la MAI. Dintre toți cei 7.924 de angajați ai serviciilor…

- O femeie de 64 de ani din Vrancea a fost plimbata intre doua spitale timp de noua ore, din cauza testelor COVID-19 care la spitalul din Adjud ieseau pozitive, iar la cel din Focsani ieseau negative. Femeia avea programare la Spitalul Adjud pentru tratament de recuperare. Acolo i s-a facut testare pentru…