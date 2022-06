Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor din India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, afirma ca spitalele pot implementa de astazi noua alocația de hrana pentru pacienți și aparținatori, chiar daca modul efectiv de decontare urmeaza sa fie stabilit de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca in zilele urmatoare se va inființa oficial Agenția Naționala de Dezvoltare a Infrastructurii din Sanatate. Problema principala este, in opinia ministrului, atragerea unor oameni competenți in noua agenție. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca a discutat și cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, iar impreuna pregatesc introducerea in curicula obligatorie a unei materii care sa includa și educația pentru sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, daca se face o schimbare a filosofiei privind decontarea serviciilor medicale, se poate discutam si de o recalculare a acestor costuri. "Cred ca trebuie incurajate asigurarile private de sanatate", adauga ministrul. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a fost premiat vineri seara, in lipsa, in cadrul celei de-a sasea editii a Galei Elitelor Medicale, pentru sustinerea dezvoltarii infrastructurii sanitare, acestuia acordandu-i-se "premiul pentru viziune si strategii in sanatate". Fii la curent cu cele…

- Ministrii de externe ai tarilor din Uniunea Europeana vor analiza luni, la Luxemburg, al saselea pachet de sanctiuni contra Moscovei, dar chestiunea eventualei opriri a achizitiei de petrol si gaz din Rusia inca ii divizeaza pe Cei 27, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca a purtat discutii cu oficialii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind costul standard alocat hranei pacientilor internati in spitale, de la 11 lei la 20 de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…